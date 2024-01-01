Moskisvet.com
En objem je spremenil vse

En objem je spremenil vse
Srečo je našla z 22 let mlajšim
45-letnica s telesom boginje
Princesa je iz dneva v dan slabše
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Po 17 letih vzponov in padcev sta končno stopila pred oltar.
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
Donald Trump mlajši se je zaročil. Poglejte, kdo je lepotica, ki ji je nadel zaročni prstan.
Išče žensko z denarjem in stilom
Sveže ločeni igralec je razkril, kaj išče pri svoji novi bodoči partnerki.
Tako je, ko ženska ljubi žensko
Kristen Stewart je razkrila nove podrobnosti o zakonu z Dylan Meyer. Preberite, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba, kaj jo je zakon naučil in kakšne družinske načrte imata.
Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo
Najnovejši zapleti v družini Markle, kjer se Thomas po amputaciji noge bori za spravo in stik z vnuki, medtem ko Meghan kljub medijskemu nadlegovanju vztraja pri poskusu komunikacije, razkrivajo težave v odnosih.
Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitka
Nezmožnost doživljanja užitka med orgazmom, znana kot spolna anhedonija, vpliva na samozavest in odnose. Stanje ima lahko psihološke ali fizične korenine in zahteva prilagojeno zdravljenje, vključno s terapijo ali spremembami življenjskega sloga.
Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več
Slavni par je z eno samo potezo končal večmesečna ugibanja o njuni romanci.
Ta lepotica greje posteljo svetovnemu prvaku formule 1
Po osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka Formule 1 se je Lando Norris pred množico navijačev poljubljal s svojo izbranko. Poglejte, za kakšno lepotico se je ogrelo njegovo srce.
Milijonar je do ušes zaljubljen: Nanjo je čakal 25 let
Anti-ageing vplivnež Bryan Johnson je razkril dolgoletno razmerje s Kate Tolo, soustanoviteljico Blueprinta. "Našel sem svojo Abigail Adams," je zapisal v ganljivi objavi.
Temna plat ljubezni: Kako v razmerju prepoznati manipulacijo?
Čustvena manipulacija v razmerju je pogosto skrita, a uničujoča. Poglejte, na katere znake morate biti pozorni in kaj lahko storite, da se pred njo zaščitite.
Poročila se je seksi igralka: Na poroki je bilo le 12 gostov
Zvezdnica, ki je zaslovela z vlogo Samanthe v seriji Seks v mestu, je stopila pred oltar. Poglejte, kdo je postal njen četrti mož.
82-letnica je zaljubljena v več kot 30 let mlajšo žensko
Holland Taylor je ob podelitvi zvezde na Hollywoodskem pločniku slavnih svoji partnerki Sarah Paulson namenila ganljiv govor, poln ljubezni in pohval za njen igralski talent.
