Popoln poletni roadtrip – 'vsi' ovinki Jadrana in Dinaridov

Davidovi ekstremi
0
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Kriminalne zgodbe

0
Vroča 62-letnica jemlje dih
Film/tv

0
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Zabava

0
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Film/tv

2
Ultimativno smučanje v senci Mont Blanca
Davidovi ekstremi

Smučarsko popotovanje, začinjeno z neodpustljivostjo ledeniškega sveta, ki daje vsemu poseben pečat.
0
Na tem prelazu se najdrznejši peljejo 100km/h in to ne z avtom
Davidovi ekstremi

Skejtanje svoj izvor dolguje surfarjem na obalah Havajev in Kalifornije, še danes pa je v tem delu sveta še kako živ. Preverili smo, kaj se dogaja v Los Angelesu in njegovem zaledju.
0
Kako poceni na Maldive?
Davidovi ekstremi

Maldivi so dolgo sloveli kot dolgočasna romantična destinacija za bogataše, mi pa smo preverili, ali so lahko tudi nizkocenovni adrenalinski raj.
1
Pogovor s Celjanom, ki je premagal eno največjih sten planeta
Davidovi ekstremi

Jernej Kruder, ki se je proslavil kot eden najboljših balvanskih plezalcev na svetu, se zadnja leta posveča skrajnemu deep water solu in tudi težkim alpinističnim smerem v skali.
0
Med vsemi cestami na svetu ta motoristom ponuja nepozabno doživetje
Davidovi ekstremi

Južno prečenje gorovja Atlas ima med različnimi cestami na svetu posebno mesto, saj je kombinacija avanturistične divjine in odličnega asfalta, ravno prav oddaljeno od doma, da je lahko eksotično, a še vedno preprosto dostopno in precej neprometno.
0
Nepozabna vožnja, ki požene kri po žilah
Davidovi ekstremi

So avti, ki so prevozna sredstva, in so superšportni avti ter predvsem njihove dirkalne izpeljanke, za katere se zdi, da zahtevajo bolj pilotsko licenco kot vozniški izpit. In eden takih je Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2. Dirkalni superšportnik izumirajoče V10 zasnove, ki že na prvi pogled sporoča: Jaz sem hitrost. Ko sedeš vanj, pa se zaveš, da je utelešenje vozniških in dirkaških sanj.
1
2024 v presežnikih: Osupljivi športni podvigi, ki jemljejo dih
Davidovi ekstremi

Čeprav se zdi, da zares prelomnih ali revolucionarnih dosežkov na planetu zmanjkuje, seveda športniki vsako leto dokazuejo, da evolucija premikanja meja ne pojenja. Tudi lani so najdrznejši šli dlje, višje, globje in hitreje. Padel je še zadnji nepresmučan osemtisočak – Kangčendzenga, na smučeh se je letelo blizu tristo metrov, bosonoga potapljačica je na vdih prišla vse do 84 metrov in windsufer do 100 km/h.
0
Sedli smo za volan mercedesovega dirkalnika AMG GT4
Davidovi ekstremi

V Sloveniji imamo nekaj vrhunskih dirkalnikov za reli in gorske dirke, a le en je namenjen cestnohitrostnim krožnim dirkam, ki uspešno dirka v italijanskem odprtem prvenstvu GT4. Zato so se ključi AMG-jeve zverine, ki jo sicer kroti sedemnajstletni Mark Kastelic, zdeli kot božično darilo Lema racinga.
0
17-letni Slovenec brez izpita vozi avto s 550 konji
Davidovi ekstremi

Sedemnajstletni Mark Kastelic, ki se je vso mladost zagreto kalil v kartingu, je letos presedel v desetkrat zmogljivejši in prav tolikokrat težji avtomobil – v razred GT4. Najstnik brez vozniškega izpita letos kroti 550-konjski AMG GT4 v italijanskem odprtem prvenstvu, in to več kot uspešno. Sezono je ob podpori Lema Racinga kronal z zmago in končal na tretjem mestu.
2
Slovenski kralji volana in asfalta v 2024
Davidovi ekstremi

Čeprav dirkaško vzdušje pri nas iz različnih razlogov ni več takšno kot pred desetletjem(a), je nivo seveda v napredku tehnologije, treninga in resnosti bistveno višji. Predvsem pa novi hitri mladci z dirkaškim pedigrejem pritiskajo na prekaljene stare mačke in morda odpirajo tudi vrata tujine. Nik Štefančič, Matevž Čuden in Rok Turk so domači kralji različnih prvenstev, medtem ko v tujini poleg Boštjana Avblja na italijanskem asfaltu zobe kaže tudi Mark Kastelic.
0
Slovenska babica pretekla šest maratonov v kosu
Davidovi ekstremi

Spartatlon je ena najbolj ikoničnih ultra tekaških preizkušenj – z dolžino 246 kilometrov med Atenami in Sparto predstavlja skoraj šest klasičnih maratonov, začinjen pa je še s precejšnjo višinsko razliko. Kljub temu ali prav zato je želja mnogih, tudi slovenskih tekačev – letos ga je zmogla tudi Alenka Pavc.
0
Ta motor ni sanjska raketa, je pa vse ostalo
Davidovi ekstremi

Ob koncu motoristične sezone razmišljamo o idealnem vsestranskem motociklu in se sprašujemo, ali je to lahko Honda NC750XD. Ni sanjska raketa, je pa vse ostalo – igriv naked s skoraj potovalno geometrijo in prijetnim videzom, ki se obenem ponaša s skuterskim odlagalnim prostorom za čelado in avtomatskim menjalnikom.
0
