Davidovi ekstremi

Nepozabna vožnja, ki požene kri po žilah

So avti, ki so prevozna sredstva, in so superšportni avti ter predvsem njihove dirkalne izpeljanke, za katere se zdi, da zahtevajo bolj pilotsko licenco kot vozniški izpit. In eden takih je Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2. Dirkalni superšportnik izumirajoče V10 zasnove, ki že na prvi pogled sporoča: Jaz sem hitrost. Ko sedeš vanj, pa se zaveš, da je utelešenje vozniških in dirkaških sanj.