Arhiv člankov
Davidovi ekstremi
Ultimativno smučanje v senci Mont BlancaSmučarsko popotovanje, začinjeno z neodpustljivostjo ledeniškega sveta, ki daje vsemu poseben pečat.
Davidovi ekstremi
Na tem prelazu se najdrznejši peljejo 100km/h in to ne z avtomSkejtanje svoj izvor dolguje surfarjem na obalah Havajev in Kalifornije, še danes pa je v tem delu sveta še kako živ. Preverili smo, kaj se dogaja v Los Angelesu in njegovem zaledju.
Davidovi ekstremi
Kako poceni na Maldive?Maldivi so dolgo sloveli kot dolgočasna romantična destinacija za bogataše, mi pa smo preverili, ali so lahko tudi nizkocenovni adrenalinski raj.
Davidovi ekstremi
Pogovor s Celjanom, ki je premagal eno največjih sten planetaJernej Kruder, ki se je proslavil kot eden najboljših balvanskih plezalcev na svetu, se zadnja leta posveča skrajnemu deep water solu in tudi težkim alpinističnim smerem v skali.
Davidovi ekstremi
Med vsemi cestami na svetu ta motoristom ponuja nepozabno doživetjeJužno prečenje gorovja Atlas ima med različnimi cestami na svetu posebno mesto, saj je kombinacija avanturistične divjine in odličnega asfalta, ravno prav oddaljeno od doma, da je lahko eksotično, a še vedno preprosto dostopno in precej neprometno.
Davidovi ekstremi
Nepozabna vožnja, ki požene kri po žilahSo avti, ki so prevozna sredstva, in so superšportni avti ter predvsem njihove dirkalne izpeljanke, za katere se zdi, da zahtevajo bolj pilotsko licenco kot vozniški izpit. In eden takih je Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2. Dirkalni superšportnik izumirajoče V10 zasnove, ki že na prvi pogled sporoča: Jaz sem hitrost. Ko sedeš vanj, pa se zaveš, da je utelešenje vozniških in dirkaških sanj.
Davidovi ekstremi
2024 v presežnikih: Osupljivi športni podvigi, ki jemljejo dihČeprav se zdi, da zares prelomnih ali revolucionarnih dosežkov na planetu zmanjkuje, seveda športniki vsako leto dokazuejo, da evolucija premikanja meja ne pojenja. Tudi lani so najdrznejši šli dlje, višje, globje in hitreje. Padel je še zadnji nepresmučan osemtisočak – Kangčendzenga, na smučeh se je letelo blizu tristo metrov, bosonoga potapljačica je na vdih prišla vse do 84 metrov in windsufer do 100 km/h.
Davidovi ekstremi
Sedli smo za volan mercedesovega dirkalnika AMG GT4V Sloveniji imamo nekaj vrhunskih dirkalnikov za reli in gorske dirke, a le en je namenjen cestnohitrostnim krožnim dirkam, ki uspešno dirka v italijanskem odprtem prvenstvu GT4. Zato so se ključi AMG-jeve zverine, ki jo sicer kroti sedemnajstletni Mark Kastelic, zdeli kot božično darilo Lema racinga.
Davidovi ekstremi
17-letni Slovenec brez izpita vozi avto s 550 konjiSedemnajstletni Mark Kastelic, ki se je vso mladost zagreto kalil v kartingu, je letos presedel v desetkrat zmogljivejši in prav tolikokrat težji avtomobil – v razred GT4. Najstnik brez vozniškega izpita letos kroti 550-konjski AMG GT4 v italijanskem odprtem prvenstvu, in to več kot uspešno. Sezono je ob podpori Lema Racinga kronal z zmago in končal na tretjem mestu.
Davidovi ekstremi
Slovenski kralji volana in asfalta v 2024Čeprav dirkaško vzdušje pri nas iz različnih razlogov ni več takšno kot pred desetletjem(a), je nivo seveda v napredku tehnologije, treninga in resnosti bistveno višji. Predvsem pa novi hitri mladci z dirkaškim pedigrejem pritiskajo na prekaljene stare mačke in morda odpirajo tudi vrata tujine. Nik Štefančič, Matevž Čuden in Rok Turk so domači kralji različnih prvenstev, medtem ko v tujini poleg Boštjana Avblja na italijanskem asfaltu zobe kaže tudi Mark Kastelic.
Davidovi ekstremi
Slovenska babica pretekla šest maratonov v kosuSpartatlon je ena najbolj ikoničnih ultra tekaških preizkušenj – z dolžino 246 kilometrov med Atenami in Sparto predstavlja skoraj šest klasičnih maratonov, začinjen pa je še s precejšnjo višinsko razliko. Kljub temu ali prav zato je želja mnogih, tudi slovenskih tekačev – letos ga je zmogla tudi Alenka Pavc.
Davidovi ekstremi
Ta motor ni sanjska raketa, je pa vse ostaloOb koncu motoristične sezone razmišljamo o idealnem vsestranskem motociklu in se sprašujemo, ali je to lahko Honda NC750XD. Ni sanjska raketa, je pa vse ostalo – igriv naked s skoraj potovalno geometrijo in prijetnim videzom, ki se obenem ponaša s skuterskim odlagalnim prostorom za čelado in avtomatskim menjalnikom.
