Kriminalne zgodbe
Ustrelili so ga skupaj z mamo
0
Film/tv
Vroča 62-letnica jemlje dih
0
Zabava
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
0
Film/tv
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
2
Arhiv člankov
Brane, pomagaj
Izpoved devičnika: ''Ne morem ji povedati, ker sem se pred njo vedno delal, da sem alfa samec''
0
Brane, pomagaj
Bralec potožil: 'Star sem 42 let in še nikoli nisem bil z žensko'Brane pomagaj! Kar ti bom zdajle napisal, ni nobena šala ali zajebancija. Moj problem je gromozanski. Star sem malo čez 42 let in še samski. To bi bilo še kar v redu, a naj ti povem, da nisem še nikoli imel punce ali ženske, pravzaprav se sploh še nikoli nisem poljubljal ali po domače povedano imel kakšne prijateljice. Imam redno službo in plačo ter avto. Sem malo močnejše postave ter včasih mi kakšna ženska reče, da sem vreden greha. Pravijo, da upanje umre zadnje ...
0
Brane, pomagaj
'Seksava samo do 3-krat mesečno, kar je za 40-letnike zelo skromno'Brane, pozdravljen! Že mnogo let berem tvojo rubriko oziroma sem jo že, ko je bila omama. Kje je problem? S partnerico, ki jo ljubim, sva skupaj več kot 10 let in imava tri čudovite otroke, ki poleg službe vzamejo ogromno časa (imava zasebno podjetje z zaposlenimi). Ona je velikokrat utrujena (verjamem) + 1x mesečno obisk tete, kar znese, da seksava samo 1- do 3-krat mesečno, kar je za 40-letnike zelo skromno. Jaz si želim več aktivnosti, zato sem ji tudi kupil različne vibratorje, kroglice, se pogovarjal z njo, jo vabil k skupnemu gledanju porničev, pred njo sam gledam porniče in se samozadovoljujem, a ona ostaja hladna. Zadnjikrat sem jo presenetil s seks masažo - zelo ji je pasala, ko pa sem ji rekel, da bi to oziroma tudi druge posteljne aktivnosti večkrat nadgradila, je omenila, naj počakam. Do kdaj moram čakati? Mineva me potrpljenje. Omenil sem ji, da nisem pripravljen več dolgo čakati. Skozi pogovor mi je omenila, da si doma niso izkazovali ljubezni in tudi njena izkušnja je bila boleča. Poskušam ji pomagati, kolikor se da, ko sva aktivna si vzamem čas za njo, se odkrito pogovarjam, a po mesečni analizi ne preseževa 3- do 4-krat. Mene to ubija. Želim si več aktivnosti, pa tudi trojčka. Brane, kaj mi ti svetuješ?
1
Brane, pomagaj
Bralka iskreno: 'Bivši je bil baraba, pijanec, kvartopirec, zapravljivec, babjak'Pozdravljen, Brane. Po dolgih letih zakona sem ostala sama. Otroci so odleteli, bilo je boleče, še nekaj zamer je po ločitvi, a ne preveč. Odnosi so kar ok, čeprav bi vse rada imela kar doma pod isto streho, a so se vsi štirje, ja kar štiri imam, razbežali. Pomenili so mi. No, v to osamljenost si želim partnerja, ne ljubimca, ne človeka, ki išče mamo in gospodinjo. ampak človeka za objem, ljubezen, družbo in dobrega človeka za moje sicer odrasle otroke. Ni dobro, če je človek v družini v slabih odnosih. Zanimivo vprašanje bo to verjetno. Finančno sem morala skozi življenje sama zvoziti in otroke izšolati, pomagati naprej ... In za vse sem bila sama, ke je bil bivši baraba, pijanec, kvartopirec, zapravljivec, babjak, nič dobrega kajne? Da, težko je bilo. Bojim se zaradi finanćne plati, ker je bivši zavozil ... Po eni strani ne zmorem še enkrat ustvarjati in si želim nekoga, ki je že nekaj ustvaril, ki že nekaj ima, zato ker človek pač nekaj ustvari, naredi v življenju, da lahko nekaj zapusti tudi za moje otroke. Joj, pa kar nekdo drug. Ne oče. Pa da ne bi imel otrok, svojih. Sama imam stanovanje, avto. Ne veliko. Včasih si želim bogatega partnerja, da bi lahko lažje živela. Lahko bi imel tono zlata, če ne bo pravi za objem, ljubezen, dober seks, pogovor in družino, potem ne. Ampak pravega z nekaj več imetja, ne miljarde, misliš, da sem nora? Se lahko po vsem tem upa tudi na to? Kako gledaš na to? Ne gledam na imetje, kot da jaz ne bi delala in le zapravljala njegovo, samo malce lažje bi rada enkrat živela. Ali je res tako, da kolikor imaš sam, takega dobiš. Čez 60 sem, v penziji, polna delovna doba, ves čas sem delala. ne delam več, bi morala še? Bi, če bi lahko skupaj z njim, tako sem sama. Kakorkoli, delala bi še, še veliko, samo ne sama. A taki z nekaj več take z manj sploh pogledajo? Kako gledate moški na to? Se sploh upošteva delo, ki ga ima sama ženska z otroci? Bi kdo to sploh želel? Veliko lepega še naprej. Ana
4
Brane, pomagaj
Bo 26-letni devičnik odšel k prostitutki?Pozdravljen Brane! Imam sledeči problem in sicer pri svojih 26-ih letih sem še vedno neizkušen (devičnik). Odločil sem se nekako ukrepati, saj če nič ne spremenim, se ne bo spremenilo niti to da sem devičnik :) zato te prosim za nasvet kaj naj naredim. Prav danes sem se prijavil na portal za zmenkarije. Že dlje časa pa se tudi poigravam z mislijo, da bi odšel na erotično masažo, da bi bil deležen ženskega dotika in bi mogoče odpravil blokado, ki jo imam ko je treba s punco, ki mi je všeč narediti en korak naprej od samega klepeta, smejanja se pravi naredit nek fizični kontakt,...No tukaj sem tudi omenil resnični problem in to je, da ne vem, ne znam oz. si ne upam v trenutku ko bi jo lahko poljubil tega ne naredim, saj zmrznem,...Najbolj smešno je pa to, da sem ubistvu prijazen, nasmejan, vedno za hec in nasplošno bi nona rekla za ožent :) pa nisem sposoben najti punce. No upam da mi lahko podaš kakšen nasvet, saj sem že rahlo obupan, ne toliko zaradi tega ker sem samski ampak bolj zaradi tega ker sem devičnik in ne bi rad plačal za seks ampak se mi vse bolj dozdeva da drugače ne bo šlo. Hvala in lepo bodi!
3
Brane, pomagaj
Mož ne spi z ljubimko, ampak z ljubimcemBrane, pozdravljen, obračam se nate. Navzven je vse v redu, sem zaljubljena in srečno poročena z možem že 5 let, skupaj sva že več kot 12 let, ustvarila sva si dom. Sama si želim otrok, a mož jih noče. Imam ga zelo rada, mi pa manjka intimnost, spolnost. Z možem ne spiva v isti postelji, spolnih odnosov tudi nimava že nekaj let. Sva se pa poročila. Me pa zanima tvoje mnenje, sumim sicer, da ima ljubico. Enkrat, včasih dvakrat na teden, če je cel dan v službi, prespi pri sodelavcu ali v stanovanju staršev. In takrat pokliče, ko konča z delom in zvečer, ko gre spat. Rada bi mu verjela, da ne spi pri kakšni ženski. Bi ti mu? Kaj ti misliš? Deliva vse, le postelje ne. Hvala ti za moško mnenje.
3
Brane, pomagaj
Velike težave imata v posteljiŽivjo Brane. Velikokrat prebiram tvojo stran in moram priznati (kar seveda že veš), da si odličen pri odgovorih na različna vprašanja. Nikoli si nisem mislila, da bom kdaj tudi sama imela kakšen podoben primer ampak očitno ...khm. Stara sem 24 let in partner s katerim sem sedaj je star 27. V parih mesecih sva imela spolni odnos samo trikrat, vse ostalo je bilo samo oralno zadovoljevanje. Res je, da dela v Belgiji in ga ni veliko tukaj ampak ko pride po pravici povem me je prav strah kdaj bo hotel imeti spolni odnos, ker vedno ko že hoče začeti mu takoj pade in potem lahko nadaljujeva samo oralno. Če pa že pride do stanja, da bi lahko imela, me pa vedno čaka, da ga jaz vtaknem noter. Nikoli ga ne sam, ni važno v kakšni pozi sva. Jaz sem vedno bolj šokirana, ker mislim da je karkoli z mano narobe. Pred njim sem imela dve resni zvezi in z obema od partnerjev sem imela seks na začetku večkrat dnevno in nikoli problema s tem kdo ga bo vtaknil. Saj ne pravim, da mora vedno moški vse ampak določene stvari pa mislim, da ja. Ali ne? Jaz žal ne vem več. Prosim povej mi... kaj ti meniš. Hvala. Dori
2
Brane, pomagaj
Moj mož predolgo zdrži v posteljiBrane pozdravljeni! V uvodu bi želela zapisati dve stvari: ste izjemen "dec" (šarmanten, zanimiv, inteligenten ... bo dovolj, da vam ne"stopi v glavo", ker potem boste že kičasti...to pa ni več seksi) in jaz vas še danes "pogrešam" v Slovenija ima talent. Bom poskusila na kratko ... stara sem 34, moj najlepši mož (tudi najbolj seksi!) je leto dni mlajši. Med nama vse "štima": pogovor, način razmišljanja, določeni skupni hobiji, vsakodnevna želja po seksu...otrok (še) nimava. Nikoli nisem imela težav z orgazmi, "problem" pa je pri možu oz. potrebuje zelooooo dolgo, da mu pride. On to ne smatra kot problem, a mene je začelo to motiti iz dneva v dan bolj. Močno si želim, da bi mu včasih prišlo takoj, saj me misel na to požge oz. mi je hudo seksi. Priznam, da sem zadnje leto postala bolj "lena" za (pre)dolg seks. Raje imam večkrat po malem, kot enkrat (pre)dolgo. Me razumeš?
0
Brane, pomagaj
Prepričana je, da jo mož vara s 25-letno sodelavkoPozdravljen Brane! Krvavo potrebujem mnenje izkušene in neodvisne tretje osebe. Z dejstvi bom poskusila biti čimbolj kratka. S partnerjem sva skupaj 29 let in imava dve hčerki. Meni je 44, on pa jih ima 47. V tem obdobju sem preživela že marsikaj, tudi varanje, ki ga je priznal šele, ko sem mu dala neizpodbitne dokaze. Slepa ljubezen me je potem pripeljala do tega, da sem nekako vse potlačila v podzavest, da bi lahko normalno živela skupaj. Kakorkoli … Začela sem opažati, da ga občasno kliče 25-letna sodelavka. Telefon pozvoni trikrat in preneha. Če je bil doma, je ni poklical nazaj. Najprej sem mislila, da ga pač ne briga. Pa vendar mi ni dalo miru in sem se odločila zadevo malo spremljati. Ni mi preostalo drugega, kot da vohunim po njegovem telefonu (vem, patetično). Ugotovila sem, da se slišita vsaj 2x na dan ob vseh mogočih urah. Piše ji SMS-e (čeprav nič žgečkljivega) preden gre spat … Pri ponovnem preverjanju telefona, sem ugotovila, da je ona največkrat klicana oseba in da briše iz telefona zgodovino sporočil in klicev z njo. Vem, da bi morala zadevo še malo spremljat, pa nisem več upala in sem ga direktno vprašala, kaj ima z njo. Kot pričakovano je vse zanikal in trdil, da je le sodelavka in prijateljica. Brisal naj bi zgodovino, da hčerke slučajno ne bi videle kakšnih neprimernih sporočil pravi! (Torej so ta prisotna!) Dejstvo pa je, da neprimernih sporočil, ki si jih občasno napiše s kakim sodelavcem, ne izbriše. Ko sem zahtevala, da jo pokliče pred mano je ni hotel, češ, da ima čisto vest. Ni se obremenjeval s tem kaj čutim in da je vsa bolečina privrela na dan, ampak le s tem, da sem si upala tikat njegov telefon. Dela me neumno, da si umišljam stvari, ki jih ni! Ko se kaj kregava vedno reče naj pokličem tretjo osebo, da presodi kdo ima prav. Ignorira me na celi črti, ker je prepričan, da nimam kam in da lahko zaradi hčerk dela kar se mu zljubi, ker ve, da ju nočem žalostiti. Tako je poln samega sebe, da si pravi, da je »The special one!« in da lahko dela in reče kar hoče. Že pred tem me je vedno pred drugimi zbadal in poniževal s tem, da on lahko dobi 25-letnico kadar hoče. Prosim, povej mi svoje mnenje. Se mi res samo meša od ljubosumja, ali si tudi ti mnenja, da se brez ognja ne kadi. Naj si zavoljo hčerk zatiskam oči čeprav me v prsih stiska? Brane, prosim povej (kot moški), obstaja možnost, da bi se resen 47-letni moški tako obnašal s 25-letnico in bi lahko to imel za »normalno«??? Hvala (bolj na kratko ni šlo).
1
Brane, pomagaj
Bralka iskreno: 'Moža varam že skoraj dve leti, a on o tem nič ne ve'Mož ali ljubimec? Moža varam že skoraj dve leti, a on o tem nič ne ve. Peče me vest in bi mu to najraje priznala, po drugi strani pa ne morem, ker je zelo dober po srcu. Skupaj sva 17 let in imava dva šoloobvezna otroka. Moški, s katerim ga varam, ima prav tako otroka. Moram pa povedat, da se z možem pri seksu ne najbolj ujameva in zato je med nama s prijateljem samo seks in privlačnost eden drugemu.Tukaj nimava namena razdirat družine, ker je stanje pri njemu enako. Gre se samo za potešitev. Kot družina normalno delujemo.Tako jaz kot mož greva enkrat tedensko ven vsak po svoje, skupaj bolj redko, razen na privat zabave. Ne vem, koliko časa lahko to še traja. Naj mu povem za ljubimca, ker jaz na to gledam bolj odprto in v tem ne vidim nič slabega, ali naj bom še naprej tiho? Stara sem 43 let, mož jih ima 45, ljubimec pa 57.
20
Brane, pomagaj
Je to pretirano ljubosumje?Pozdravljen, Brane! Nate se obračam, ker sem čisto na dnu in ne vem, kaj naj naredim. Vem, da je odločitev na meni, ampak vseeno bi rad slišal tvoje mnenje. Poročen sem 15 let in smo »srečna« družina z dvema otrokoma. Priznati moram, da sem ljubosumne sorte človeka in da se je to začelo odražati v mojem odnosu z ženo, ki ji dolgo časa nisem mogel kaj očitati. Vzorno skrbi za družino in si nasploh prizadeva, da bi najin zakon ostal in da bi se rešil ljubosumja. Tudi v spolnosti naj bi po njenem bilo idealno. Pred dvema letoma sem opazil, da se je malce ohladila in s tem še prilila ogenj na mojo ljubosumnost. V prepirih mi je zatrjevala, da nima razlogov, kaj šele možnosti, da bi mi bila nezvesta. Namreč, živimo v malem kraju in je skoraj nemogoče dolgo kaj prikrivati. Začela je zaklepati telefon, potem pa sem slučajno po mesečnih izpiskih ugotovil, da pošilja zelo veliko SMS-ov. Na mojo zahtevo, da hočem imeti izpiske, me je nekako prepričala, da ni nič in da bi vse naredila za nas. Vrtal sem naprej in pred tremi meseci šok. Vem, da se bo slišalo ogabno, ampak začel sem brskati po »umazanem« perilu, in kar sem ugotovil, je moje življenje postavilo na glavo. Perilo sem dal v DNA analizo in rezultati so takšni, da ti danes pišem. Vem, da je analiza 99 % pravilna, ona pa mi zatrjuje, da je spermo pobrala na hlačke, ker naj bi zalotila svojo sodelavko pri seksu in se naj bi nevede vsedla na tisti stol, kjer sta občevala. Ne morem in ne morem pridobiti priznanja, ker pravi, da ne more priznati, kar ni storila in ne želi, da se razideva, ker ji razen mojih občasnih ljubosumnih izbruhov prav ničesar ne manjka. Del mene si še vedno želi ostati v zakonu, drugi del pa, da jo pošljem v tri … in zapustim žensko, ki mi je in mi pomeni vse. Kaj bi ti storil na mojem mestu? Lep pozdrav! Šokirani
1
Brane, pomagaj
Kaj storiti, ko izveš, da je razmerje laž?Pozdravljen Brane! Redno berem tvojo rubriko nasvetov in sem se zmeraj čudila, kako velike težave imajo nekateri ljudje, jaz pa sem v svojem razmerju tako zelo srečna. Vse je bilo tako do prejšnjega tedna, zaupanje v partnerja, s katerim sva že 9 let skupaj, imava enega otroka, si privoščiva, se razvajava, vedno mi je zatrjeval, da me obožuje, da sem najboljša in najlepša zanj ... Tako sem vsaj mislila, dokler nisem doživela šok. Ko je partner popoldan zadremal na zofi, sem odprla tablični računalnik, kjer sem hotela preveriti svojo e-pošto in se mi je odprla njegova. Našla sem grozne reči. Partner me je vsa leta varal in to ves čas s sodelavkami, imel jih je namreč več. Ves njegov razvrat se je dogajal v tovarni, kjer je zaposlen in kjer je zaposlenih ogromno žensk. Nekatere med njimi celo poznam in imajo otroke ter so poročene. Po prebranem, je nekatere vabil, kar direktno na seks, z drugimi je obujal spomine na že minuli seks in morebitno ponovno vroče srečanje .... Branje vseh teh sporočil me je tako prizadelo, da sem padla v popolno depresijo, tako, da sem odšla k zdravniku po zdravila, saj dan za dnem doživljam le tesnobo. Po naravi sem bila zelo pozitiven, optimističen človek, sedaj pa se ne poznam več. Stara sem 38 let, partner pa leto več. Povedala sem mu, da greva narazen, čeprav mi srce krvavi in si ne želim ločitve, ne bom mogla s tem živeti. On mi je še kar naprej lagal in me prepričeval, da to vse ni res, da ljubi le mene ... Nakar sem poiskala nekaj teh ljubic in sta mi, predvsem tisi dve samski, priznali vse. To je moja žalostna zgodba. Brane, tebe bi prosila le za mnenje in nasvet, ker se vsak dan sprašujem, kako sem lahko bila vsa leta slepa. Hvala za vse! Nina
1