Brane, pomagaj

Prepričana je, da jo mož vara s 25-letno sodelavko

Pozdravljen Brane! Krvavo potrebujem mnenje izkušene in neodvisne tretje osebe. Z dejstvi bom poskusila biti čimbolj kratka. S partnerjem sva skupaj 29 let in imava dve hčerki. Meni je 44, on pa jih ima 47. V tem obdobju sem preživela že marsikaj, tudi varanje, ki ga je priznal šele, ko sem mu dala neizpodbitne dokaze. Slepa ljubezen me je potem pripeljala do tega, da sem nekako vse potlačila v podzavest, da bi lahko normalno živela skupaj. Kakorkoli … Začela sem opažati, da ga občasno kliče 25-letna sodelavka. Telefon pozvoni trikrat in preneha. Če je bil doma, je ni poklical nazaj. Najprej sem mislila, da ga pač ne briga. Pa vendar mi ni dalo miru in sem se odločila zadevo malo spremljati. Ni mi preostalo drugega, kot da vohunim po njegovem telefonu (vem, patetično). Ugotovila sem, da se slišita vsaj 2x na dan ob vseh mogočih urah. Piše ji SMS-e (čeprav nič žgečkljivega) preden gre spat … Pri ponovnem preverjanju telefona, sem ugotovila, da je ona največkrat klicana oseba in da briše iz telefona zgodovino sporočil in klicev z njo. Vem, da bi morala zadevo še malo spremljat, pa nisem več upala in sem ga direktno vprašala, kaj ima z njo. Kot pričakovano je vse zanikal in trdil, da je le sodelavka in prijateljica. Brisal naj bi zgodovino, da hčerke slučajno ne bi videle kakšnih neprimernih sporočil pravi! (Torej so ta prisotna!) Dejstvo pa je, da neprimernih sporočil, ki si jih občasno napiše s kakim sodelavcem, ne izbriše. Ko sem zahtevala, da jo pokliče pred mano je ni hotel, češ, da ima čisto vest. Ni se obremenjeval s tem kaj čutim in da je vsa bolečina privrela na dan, ampak le s tem, da sem si upala tikat njegov telefon. Dela me neumno, da si umišljam stvari, ki jih ni! Ko se kaj kregava vedno reče naj pokličem tretjo osebo, da presodi kdo ima prav. Ignorira me na celi črti, ker je prepričan, da nimam kam in da lahko zaradi hčerk dela kar se mu zljubi, ker ve, da ju nočem žalostiti. Tako je poln samega sebe, da si pravi, da je »The special one!« in da lahko dela in reče kar hoče. Že pred tem me je vedno pred drugimi zbadal in poniževal s tem, da on lahko dobi 25-letnico kadar hoče. Prosim, povej mi svoje mnenje. Se mi res samo meša od ljubosumja, ali si tudi ti mnenja, da se brez ognja ne kadi. Naj si zavoljo hčerk zatiskam oči čeprav me v prsih stiska? Brane, prosim povej (kot moški), obstaja možnost, da bi se resen 47-letni moški tako obnašal s 25-letnico in bi lahko to imel za »normalno«??? Hvala (bolj na kratko ni šlo).