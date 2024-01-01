Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Vesolje

Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

0
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
Prehrana

6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje

0
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Novice

Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?

0
Katera je mati, katera hči?
Zabava

Katera je mati, katera hči?

1
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Film/tv

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

0
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Novice

Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči

0
Na lovu: Prva sezona zaključena z rekordno gledanostjo
Novice

Na lovu: Prva sezona zaključena z rekordno gledanostjo

0
En objem je spremenil vse
Odnosi

En objem je spremenil vse

Njuna ljubezenska zgodba je ena najlepših v svetu športa.
0
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Visoki obrati

Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?

Kako učinkovit je sistem start-stop v resnici in zakaj lahko njegovo trajno izklapljanje povzroči več škode kot koristi? Preverite v nadaljevanju.
7
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Zabava

Srečo je našla z 22 let mlajšim

Helena Bonham Carter ostaja ena najbolj iskrenih in neustrašnih osebnosti v filmskem svetu. Njena zgodba o ljubezni, razhodu, osebni rasti in novi sreči je dokaz, da se življenje lahko na novo postavi tudi po najtežjih poglavjih. Več pa v nadaljevanju.
0
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Vesolje

Neverjetno odkritje pretreslo znanost

Nova raziskava Univerze v Zürichu postavlja pod vprašaj tradicionalno klasifikacijo Uran in Neptuna kot ledenih velikanov.
0
45-letnica s telesom boginje
Zabava

45-letnica s telesom boginje

Manekenka je navdušila z osupljivim videzom po porodu in znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu.
1
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Znanost

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko analiza skoraj 3000 krvnih beljakovin v prihodnosti omogočila natančnejše napovedovanje tveganja za prezgodnjo smrt ter bolezni, kot sta rak ali srčno obolenje.
0
Visoki obrati
So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

Vas skrbi, ali električni avtomobili oddajajo nevarno sevanje? Nemška študija je analizirala več modelov. Spodaj izveste, kaj so ugotovili.

Princesa je iz dneva v dan slabše
Novice

Princesa je iz dneva v dan slabše

Norveška prestolonaslednica Mette-Marit, stara 52 let, se sooča z najtežjim zdravstvenim izzivom doslej.
0
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Fit

Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?

Odločate se med finsko in infrardečo savno? Odkrijte ključne razlike, edinstvene koristi za vaše telo in dobro počutje ter ugotovite, katera izbira bo najbolj ustrezala vašim potrebam po sprostitvi in podpori zdravju.
0
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Svet

Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen

Rim uvaja vstopnino za ogled vodnjaka Trevi, ki začne veljati 7. januarja. V nadaljevanju izveste, koliko bo znašala, zakaj so se odločili za to in koliko dobička se s tem ukrepom obeta italijanski prestolnici.
0
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Zabava

Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče

Američan, ki je na Hrvaškem kupil hišo za 5.000 evrov, je pokazal, kako napreduje prenova.
0
Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilom
Film/tv

Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilom

VOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.
0
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Zabava

Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil

Julia Roberts je na Instagramu navdušila s selfijem brez ličil, ki razkriva njeno brezčasno lepoto.
0
Arhiv člankov
VIDEOTEKA Arhiv
08:10
Gregor Kresal: Veliko je če-jev ...
Davidovi ekstremi

Gregor Kresal: Veliko je če-jev ...

08:52
Povzetek motoGP sezone 2023/24
Davidovi ekstremi

Povzetek motoGP sezone 2023/24

00:51
Kako vozimo po snegu?
Davidovi ekstremi

Kako vozimo po snegu?

04:15
Intervju z Etienom Kantarjem Božičem
Davidovi ekstremi

Intervju z Etienom Kantarjem Božičem

04:22
Je to najbolj nenavadna ferata na svetu?
Davidovi ekstremi

Je to najbolj nenavadna ferata na svetu?

05:26
Po ''Marsu'' z najbolj vsestranskim motociklom
Davidovi ekstremi

Po ''Marsu'' z najbolj vsestranskim motociklom

00:23
Kaj ga je gnalo naprej v najtežjih trenutkih?
Intervju

Kaj ga je gnalo naprej v najtežjih trenutkih?

00:49
To je sporočilo, ki ga Franko Bajc želi prenesti vsem gledalcem filma Pot Panterjev.
Intervju

To je sporočilo, ki ga Franko Bajc želi prenesti vsem gledalcem filma Pot Panterjev.

01:08
Maja in Domen predstavita, kako pomembna je podpora njune ekipe na poti do uspeha.
Intervju

Maja in Domen predstavita, kako pomembna je podpora njune ekipe na poti do uspeha.

02:02
Maja in Domen predstavljata zakulisje svojih priprav pred nedeljskim vstopom v kletko.
Intervju

Maja in Domen predstavljata zakulisje svojih priprav pred nedeljskim vstopom v kletko.

VEČ VIDEOV
Robert Korošec: 'Na cesti se počutim kot doma'
Intervju

Robert Korošec: 'Na cesti se počutim kot doma'

Boris Kobal: "Na koncu, ko mi je bilo najtežje, sem bil skoraj sam"
Intervju

Boris Kobal: "Na koncu, ko mi je bilo najtežje, sem bil skoraj sam"

Preživetje v peklu: Zgodba Slovenca iz venezuelskega zapora
Intervju

Preživetje v peklu: Zgodba Slovenca iz venezuelskega zapora

Ta neverjetna preizkušnja ga je zlomila na pol
Intervju

Ta neverjetna preizkušnja ga je zlomila na pol

82-letnik, ob katerem si še Rossi in Marquez snameta čeladi
Davidovi ekstremi

82-letnik, ob katerem si še Rossi in Marquez snameta čeladi

Adi Omerović: "Nikoli ne zavrnem priložnosti za novo pustolovščino"
Intervju

Adi Omerović: "Nikoli ne zavrnem priložnosti za novo pustolovščino"

Top 10 + Arhiv
Svet

Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

Fit + Arhiv
Prehrana

6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje

Znanost

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Fit

Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?

Potovanja + Arhiv
Svet

Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen

Anketa + Arhiv
Kaj vam gre med prazniki najbolj na živce?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Od skrajnega severa do rajskih plaž, nekateri v mestih, drugi doma
Od skrajnega severa do rajskih plaž, nekateri v mestih, drugi doma
šport
Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana
Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana
popin
Zendaya praznike preživlja z družino zaročenca Toma Hollanda
Zendaya praznike preživlja z družino zaročenca Toma Hollanda
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Okusno.je
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Zadovoljna.si
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Moskisvet.com
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Bibaleze.si
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Cekin.si
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Dominvrt.si
Kako zaščititi vrt, rastline in drevesa pred zmrzaljo?
Kako zaščititi vrt, rastline in drevesa pred zmrzaljo?
Cekin.si
Koliko boste plačevali za elektriko?
Koliko boste plačevali za elektriko?
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356