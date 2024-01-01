Vesolje
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodoviniOdkritje ponuja nov vpogled v dinamično dogajanje v enem najbolj zanimivih bližnjih zvezdnih sistemov.
Zabava
Katera je mati, katera hči?
Film/tv
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Novice
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Novice
Na lovu: Prva sezona zaključena z rekordno gledanostjo
Visoki obrati
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?Kako učinkovit je sistem start-stop v resnici in zakaj lahko njegovo trajno izklapljanje povzroči več škode kot koristi? Preverite v nadaljevanju.
Zabava
Srečo je našla z 22 let mlajšimHelena Bonham Carter ostaja ena najbolj iskrenih in neustrašnih osebnosti v filmskem svetu. Njena zgodba o ljubezni, razhodu, osebni rasti in novi sreči je dokaz, da se življenje lahko na novo postavi tudi po najtežjih poglavjih. Več pa v nadaljevanju.
Vesolje
Neverjetno odkritje pretreslo znanostNova raziskava Univerze v Zürichu postavlja pod vprašaj tradicionalno klasifikacijo Uran in Neptuna kot ledenih velikanov.
Zabava
45-letnica s telesom boginjeManekenka je navdušila z osupljivim videzom po porodu in znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu.
Znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni testNova raziskava nakazuje, da bi lahko analiza skoraj 3000 krvnih beljakovin v prihodnosti omogočila natančnejše napovedovanje tveganja za prezgodnjo smrt ter bolezni, kot sta rak ali srčno obolenje.
So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?
Vas skrbi, ali električni avtomobili oddajajo nevarno sevanje? Nemška študija je analizirala več modelov. Spodaj izveste, kaj so ugotovili.
Novice
Princesa je iz dneva v dan slabšeNorveška prestolonaslednica Mette-Marit, stara 52 let, se sooča z najtežjim zdravstvenim izzivom doslej.
Fit
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?Odločate se med finsko in infrardečo savno? Odkrijte ključne razlike, edinstvene koristi za vaše telo in dobro počutje ter ugotovite, katera izbira bo najbolj ustrezala vašim potrebam po sprostitvi in podpori zdravju.
Svet
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačenRim uvaja vstopnino za ogled vodnjaka Trevi, ki začne veljati 7. januarja. V nadaljevanju izveste, koliko bo znašala, zakaj so se odločili za to in koliko dobička se s tem ukrepom obeta italijanski prestolnici.
Zabava
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogočeAmeričan, ki je na Hrvaškem kupil hišo za 5.000 evrov, je pokazal, kako napreduje prenova.
Film/tv
Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilomVOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.
